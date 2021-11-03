2 bin 80 rakımlı Genya dağında Sonbahar'da renk cümbüşü yaşanıyor

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Artvin’de sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Tabiattaki yeşil tonlar, mevsimin değişmesiyle birlikte yerini sonbahar renklerine bırakmaya başladı.

Sonbahar mevsimiyle birlikte yurdun, dört bir yanında eşsiz manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Yüzölçümünün yüzde 57'sinin ormanla kaplı bulunan Artvin’de yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlar görenleri kendisine hayran bırakıyor. Şehrin hemen üzerinde, 18 kilometrelik mesafede bulunan 2 bin 80 rakımlı Genya dağı rengarenk oldu.

Atabarı kayak merkezi ve Kafkasör yaylasının eşlik ettiği renk cümbüşünde, havadan görüntülendi.

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