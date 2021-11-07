Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen OffRoad oyunları büyük ilgi gördü. Baraj nedeninle sular altında kalacak olan ilçede son kez düzenlenen oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Yusufeli Belediyesi ve Off Road Kulübü organizasyonunda düzenlenen oyunlar Çevreli köyünde hazırlanan özel parkurda gerçekleşti. Oyunlara, Erzurum, Iğdır, Rize’nin yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan’dan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde toplam 46 ekip katıldı. Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 1,5 kilometre uzunluğundaki 31 parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar ile iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Oyunların açılışını Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, sıfır kapı numaralı araçla yarımcı pilot olarak yaparken, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de izleyiciler arasında yerini aldı. Yarışların ardından kategorilerinde birinci olan sürücülere para ödülünün yanı sıra madalya verildi.

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