Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan Nopapeni Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü

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Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Doğu Kaçkar Dağlarının en yüksek tepesi olan Marsis Dağı eteklerinde bulunan ve Arhavi ilçe merkezine 33 km uzaklıkta olan Nopapani Yaylası ziyaretçilerini mevsimin ilk karı ile karşıladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edeceği bildirildi.

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