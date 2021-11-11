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Artvin’de 10 bin fidan toprakla buluştu Yusufeli ilçesi Yeni Yerleşim yeri mevkiinde fidan dikme töreni gerçekleştirildi

İHA

Artvin’de 10 bin fidan toprakla buluştu Yusufeli ilçesi Yeni Yerleşim yeri mevkiinde fidan dikme töreni gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ adlı İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye' için gerçekleştirilen seferberlik kapsamında bugün Artvin’de 10 bin fidan toprakla buluştu.
Etkinlik kapsamında Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde bir tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da telekonferans yöntemi ile katılırken, törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Orman Bölge Müdürü M. Sinan Özkaya, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak ile davetliler katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının ardından Çoruh nehri üzerinde 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek baraj inşaatından dolayı sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesi Yeni Yerleşim yeri mevkiinde fidan dikme töreni gerçekleştirildi.
Tören sonrası konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Türkiye’nin dört bir yanında hedef 252 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Yüzde 52’si ormanlar kaplı olan Artvinimizin Yusufeli ilçesinde toplam 2 bin 200 fidanı, Artvin genelinde ise 10 bin tane fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülke olarak bu çok önemli bir aktivitedir. Gelecek kuşaklara nefes olmasını hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Yeni yerleşim yerinde ilk etapta meyvecilik yapmak suretiyle zeytin, incir, nar, kayısı olsun dikildi. Bunlar ileride yöre halkına da gelir kapısı olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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