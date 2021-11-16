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91 yaşında huzurevi sakini emekli öğretmen hayalini kurduğu kitap yazmanın mutlunu yaşıyor

İHA

91 yaşında huzurevi sakini emekli öğretmen hayalini kurduğu kitap yazmanın mutlunu yaşıyor

Artvin’de huzurevinde kalan 91 yaşındaki emekli öğretmen Osman Altun, öğretmenlik yaptığı köy okullarında hatırası ve anılarını yer aldığı bir kitap yazdı. Tek hayali kitap yazmak olan Altun, bu hayalini 91 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Artvin’in Şavşat ilçesinde Naimeİsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi (Huzurevi) kalan emekli öğretmen Osman Altun, 91 yaşında hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğretmenlik yaptığı köy okullarında yaşadığı anıları ve hatıraları uzun yıllardır kitaba dökmek isteyen Altun, bu hayalini huzurevinde gerçekleştirdi. Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat’ın Yavuzköy köyünde bulunan huzurevinde ilk kitabı için yaptığı çalışmalar neticesinde kitabının bastı. Öğretmenlik yaptığı köy okullarının birinde bulunan dağın adı olan ‘Satavala’ ismini kitabına koyan Altun, ikinci kitabının hazırlıklarını yaptığını ifade etti. Kitabını ilk önce huzurevindeki arkadaşları alırken, eski öğrencileri ve tanıyanlar yoğun ilgi gösterdiği söyledi.

"Vefa borcumu kitap yazarak ödemek istedim"
Altun “ 'Öğretmenlik yaptığı köylere duyduğum vefa borcumu nasıl öderim?' diye düşündüm ve bir kitap yazmaya karar verdim. Satavala öğretmenlik yaptığı bir köyün doğusunda bir dağın adıdır. Köye güzel bir görünüm sağlayan bir dağdır. Ben de o dağın tutkunu olmuştum kitabıma da o dağın ismini verdim. Kitabımda yöresel güldürü ustalarından fıkralar düşündürücü öyküler, derleyip toplayım bunları kitap haline getirdim. İlk etapta 500 kitap bastırdık, beni tanıyan tanımayan telefonla arayarak kitabımı istedi. Nerdeyse 500 kitabım da alınmış durumda. İkinci kitabımda baskıya hazır. 91 yaşında kitap yazmak için geç kaldığını düşünsem de bu hayalimi gerçekleştirdiğim için oldukça mutluyum. Kitaplarıma baktıkça bana heyecan geliyor cesaret geliyor ve daha çok kitap yazmak istiyorum” diye konuştu.

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