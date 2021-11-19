Artvin’de sürü sahiplerinin zorlu coğrafyayla mücadelesi görüntülendi

Artvin’de küçükbaş hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri zorlu coğrafyada hayvanlarını dar geçitten geçirmek zorunda kalıyor. Otlağa gitmek için kullandıkları geçitler ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Artvin’in Ardanuç İlçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erkan Biçer, sürüsünü otlağa götüre bilmek için zorlu geçitleri kullanıyor. Onlarca keçi ve koyun, tek sıra halinde hata yapmadın sürü psikolojisiyle ilerliyor. Uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Biçer, yaptığı mesleğin ve coğrafyanın zorluklarını adeta cep telefonu kamerasına kayıt etti. İlçeye bağlı Ferhatlı köyünde bulunan dar geçitte ikişerli üçerli sıralar halinde ilerleyen koyun ve keçiler, uçuruma aldırış etmeden, doğuştan gelen yeteneklerini kullanarak rahatça geçiyor.

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