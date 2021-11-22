Hatila balının kalitesi tescillendi Artvin’de 300 yıldır bal üretilen köy coğrafi işaret aldı

Artvin’de bin 349 bitki türü, 135 tane endemik bitki çeşidine sahip Hatila Vadisi Milli Parkında Kafkas arı ırkından üretilen Hatila balı, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Artvin Merkeze bağlı Taşlıca köyünde yer alan Hatila Vadisi Milli Parkı bölge halkına gelir getirmeye devam ediyor. Tamamı milli park içerisinde üretilen Hatila balı, bölgede bulunan orman köylüleri tarafından kurulan, Taşlıca Köyü Kooperatifi girişimleri sonunca bir yıl sonra coğrafi işareti adlı.

2 bin 727 bitki türüne sahip Artvin’in, bin 349 türü Hatila Vadisi'nde sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca 135 endemik bitki çeşidi bulunan Hatila Vadisinde üretilen bal köylülerin sürdürülebil öz kaynağı haline gelirken, Taşlıca Köyü Kooperatifi Hatila Balının marka tescilini almasının ardından coğrafi işaret için tescili için, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunca Hatila balı coğrafi işaretini aldı.

Taşlıca Köyü Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, köylerinde 300 yıldır bal üretildiğini ifade ederek amaçlarının sağlıklı bal üreterek insanlara sağlıklı bal yedirebilmek olduğunu söyledi. Yaşar “Gezi amaçlı gittiği Kore’de kooperatifçiliğin oldukça güçlü olduğunu gördüm. Mantar ve kereste üzerine kurulan tesisleri gördüm. Ben ülkemizde kendi alanımızda Artvin’e kalıcı bir hizmet bırakmak için kooperatif için adım attık. Hatili köyünün öz kaynağının bal olduğu gördük, bu konuda bal dolum tesisi ve temel petek bunun yanı sıra mum eritme ve konaklama tesisini geliştirdik. Hatila Vadisinde bin 349 bitki türü var. Bunun için de 135 tane endemik tür var. Buradaki cevheri görmek önemli, biz de bu tespiti yaptık, gördük. Ortaklarımın yönetim kurulumuzun vermiş olduğu destekle bu projeyi başardık" dedi.



"Atalarımızdan esinlenerek teknik arıcılığa geçiş yaptık"

"300 yıla yakın Hatila Vadisinde bal üretiliyor" diyen Yaşar "Bizler atalarımızın yapmış olduğu arıcılıktan esinlenerek teknik arıcılığa geçiş yaptık. İlk olarak Hatila markasını almak için başvuru yaptık. Markalı bal satmak güvenilir bal satmak, toplumumuza ve halkımıza sağlıklı bal üretip vere bilek önemliydi. Biz biliyoruz ama ülkemizde Hatila Vadisi bilinenler var, Hatila’da böyle kaliteli bal olduğu bilmeyenler var. Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret için başvurduk, bunun sonucunda balımızın tescili oldu. Çok mutluyuz çok sevinçliyiz. Buradaki amacımız sağlıklı bal üretebilmek, insanlara sağlıklı bal yedirebilmek. Türkiye bal konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri ama sağlıklı bal konusunda sahte balların sayısı da oldukça fazla. Biz kendi balımıza güveniyoruz arkasındayız. İlaç niyetine kullanılabilecek baldır. Bizim balımız 50 gramdan fazla tüketilmemeli. Ballarımız buzdolabına konulmamaları güneş altında tutulmamalı, tamamen oda sıcaklığında saklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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