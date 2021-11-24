Artvin’de emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor Emekli öğretmen yarım asırdır takım elbisesi ve kravatını üzerinden çıkartmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor Emekli öğretmen yarım asırdır takım elbisesi ve kravatını üzerinden çıkartmıyor

İHA

Artvin’de emekli öğretmen Rifat Koçak 56 yıldır takım elbisesini ve kravatını çıkartmıyor Emekli öğretmen yarım asırdır takım elbisesi ve kravatını üzerinden çıkartmıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak takım elbisesi ve kravatını yarım asırdır üzerinden çıkartmıyor. Her gün tıraş olan Koçak, 56 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak, meslek hayatı boyunca giydiği takım elbise ve kravatını emekli olduktan sonra bile çıkartmadı. 56 yıldır sürdürdüğü bu alışkanlığı kente büyük ilgiyle karşılanıyor. Günlük ev hayatı olmak üzere dışarı bile takım elbise ve kravatıyla çıkmayan 80 yaşındaki emekli öğretmen, mesleğini çok sevdiğini ifade etti. Küçük yaştan itibaren hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yapmanın mutluluğu yaşarken emekli olmasına rağmen öğrencileri tarafından her 24 Kasım’da ziyaret ediliyor.
1965 yılında başladığı öğretmenlik mesleğine bir çok il, ilçe ve köy okulunda görev yapan Koçak, öğretmenlik mesleğini muma benzetiyor. Yandıkça etrafa ışık verdiğini ifade eden Koçak, “İlçede beni herkes tanır. 56 yıldır kimse beni tıraşsız görmemiştir. Kıyafetim bugün neyse her zaman odur" dedi. Öğretmenlik kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Koçak, meslektaşlarından buna riayet etmelerini istedi.
80 yaşındaki emekli öğretmen Rifat Koçak’a her 24 Kasım Öğretmenler Gününde olduğu gibi bu yıl da eski öğrencileri kendisini yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Kırbıyık, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemiroğlu ve ilçe esnaflarından Niyazi Atalay’ın aralarında bulunduğu heyet evine giderek elini öptüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik ...
Hatila balının kalitesi tescillendi Artvin’de 300 yıldır bal üretilen köy coğrafi işaret aldı
YEREL HABERLER Hatila balının kalitesi tescillendi Artvin’de 300 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.