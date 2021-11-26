Sular altında kalacak köy için konut yapımına başlandı

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve gövde çalışması tamamlanan Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan İşhan köyü için yeni yerleşim yeri çalışmalarına başlandı. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 40’lara ulaştığı köyde toplam 52 adet konut yapılacak.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda geçtiğimiz aylarda gövde beton çalışmaları tamamlanarak, 275 metre yüksekliğine ulaşmıştı. Yüklenici firma tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontrolünde baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ederken, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın göl sahasında kalacak olan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde modern bir ilçe olarak inşa edilecek. 33 kilometrelik alanda 5 köyü tamamen, 14 köyü de kısmen etkileyecek olan çalışmada, 7 köy için yeni yerleşim yerleri inşa ediliyor.

İşhan köyü için tespit edilen yeni yerleşim yerinde gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İşhan köyü yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için 52 adet konut inşa edilmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 40 seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

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