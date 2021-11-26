Şavşat'ta hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, Artvin-Şavşat kara yolunun 38´inci kilometresi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Seyfettin Karagöz´ün kullandığı 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü ile yanındaki İlhan Odabaş, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları, Şavşat Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2021-11-26 17:23:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.