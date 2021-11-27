Artvin'de ev yangını



Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)ARTVİN'de merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyüne bağlı Pangizor Mahallesi'nde Recep İlbey´in evinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle bitişikteki Dursun İlbey´in de evine sıçrarken, evlerde bulunanlar dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, köylüler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2021-11-27 20:06:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.