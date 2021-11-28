Park halindeki otomobil, alev alev yandı

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Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Yusufeli ilçesi İnönü Caddesi'nde, gece saatlerinde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın başladı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, iş yerine sıçramadan söndürüldü. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobilde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2021-11-28 10:35:41



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