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Un fiyatları arttı, değirmenler yeniden dönmeye başladı Habibe teyze 32 yıldır evini değirmencilik yaparak geçindiriyor

İHA

Un fiyatları arttı, değirmenler yeniden dönmeye başladı Habibe teyze 32 yıldır evini değirmencilik yaparak geçindiriyor

Artvin’de un fiyatlarına gelen zamların ardından üretici yeniden değirmenlerin yolunu tuttu. Tahıllarını değirmene getiren vatandaşlar, su değirmenleri marifetleriyle asırlık geleneği yeniden yaşatıyorlar.
Sayıları oldukça azaldığı için artık bir kültür varlığı haline gelen su değirmenlerinin taş dibekleri artık çalışmaz hale geldi. Bazı değirmenler ise gelişen teknolojiye rağmen zamana direniyor. Un, arpa, buğday, mısır gibi tahıl ürünlerine gelen son zamlarla birlikte, bölgede üreticilik yapan vatandaşlar tahıllarını değirmende öğüterek un haline getiriyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Habibe Akdemir (51) , kayınpederinden kendine bıraktığı su değirmenini 32 yıldır tek başına işletiyor. Evin geçimini sağlayan, çocuklarını değirmenden elde ettiği gelirle okutan Akdemir, ilçede değirmenci teyze olarak tanınıyor. Değirmencilik mesleğini kayınpederi Mustafa Akdemir’in eline baka baka öğrenen Habibe Teyze, kayınpederinin hayatını kaybetmesinin ardından değirmeni tek başına işletmeye başladı. Çok eskiden değirmene ilginin fazla olduğunu ifade eden Akdemir, yıllar geçmesiyle işlerinin azaldığını ancak una yapılan son zamlarla birlikte değirmenin yeniden yoğun çalışmaya başladığını söyledi.
Habibe teyze yaptığı açıklamada “Kayınpederim değirmenciydi, bende ona baka baka öğrendim. Daha sonra vefat edince ben devraldım. Eskiden değirmene ilgi çoktu, burası almazdı dışarı yığardık tahıllar. Son yıllarda ise neredeyse değirmeni hiç çalıştırmıyorduk. Gelenlerde buralı olup da Ankara, İstanbul, Bursa’da yaşalar daha sonra buraya döneller getiriyor. Onlarda eski günleri buraları özlediğinden hevesleniyorlar. Bu yıl un çuvalına gelen zamlardan sonra birazda olsa hareketlendi. Hazır hazır nereye kadar, toprağa ekilenden zarar gelmez insanlar artık hazırı bırakmalı. Buğday, unu arpa unu ayrıca çokta sağlıklı. Bugün unun çuvalı 350 lira, kendin üretsen 150 liraya mal edersin, hayvanın varsa sapını saman olarak hayvanlarına yedirsin yani ürettiğin zaman hep kardasın. Ayrıca fazlasını satabilirsin bu şekilde gelir kaynağında olmuş olur. Ben alıyorum daha sonra işleyip satıyorum. Bu şekilde ev geçindiriyorum. Değirmencilik yaparak kızımı üniversiteye gönderdim ev yaptım. Evin geçimini bu değirmenle sağladım kadınların elinde böyle imkanlar varsa çalışmalı” dedi.
Değirmene bulgur getiren Süleyman Köksal ise yaptığı açıklamada "Eskiden köyümüzde tahıl filanda yapardık. Ben 40 yıldır tarlalarımı ekmedim ama bu sene süreceğim. Un çuvalı bu gidişle 500 liraya çıkacak, bu fiyatlarla un olmak kolay olmayacak. Bende kendi tarlamı ekerek bunu unumu elde edeceğim. Bugünde buraya bulgur yapmak için değirmenimi getirdik” ifadelerini kullandı.

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