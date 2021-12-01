Artvin il merkezinin yüksek kesimlerine kar yağdı

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Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

İl merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki doğal güzelliğiyle ünlü bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası ile 16 km uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı’nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi, yağan karla beyaz örtüye büründü. Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık görünüme kavuştu.

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