Artvin il merkezinin yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.
İl merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki doğal güzelliğiyle ünlü bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası ile 16 km uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı’nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi, yağan karla beyaz örtüye büründü. Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık görünüme kavuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.