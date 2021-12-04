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Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Tünel çıkışında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde tünel çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 11.00 sıralarında Arhavi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hopa istikametinden Rize istikametine gitmekte olan 61 AAL 916 plakalı otomobil sürücüsü, Yeniliman mevkii de bulunan tünel çıkışında yayaya çarptı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar (66) isimli yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bütün müdahalelere rağmen Mehmet Emin Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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