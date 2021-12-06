Jandarmadan hırsızlara operasyon

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), KOM, İstihbarat ve Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Peynirli ve Eşkinar köyünde traktör ve çeşitli tarım aletlerinin çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık zanlılarını yakalamak için 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.D, E.T, E.U, M.K, E.K, S.K ile O.F.Ö yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından M. D ile M. K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olayla ilgili olarak ta 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan ele geçirilen hırsızlık eşyaları jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

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