Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: "Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir"

Artvin’de bulunan ve Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan 5 Aralık tarihinde ihracat yüklerini götüren 715 geçiş yaparken, 3 tırın boş olmasıyla birlikte toplamda 718 tır yurt dışına çıkış yaptı. Bu sayı Sarp Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor geçiş ise 704 tırla geçişiyle 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti.

Türkiye'de son yıllarda artan ihracatın ardından gümrük kapılarında tır geçiş rekorları kırılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin Gürcistan’a ve Kafkasya’ya açılan en önemli kapısı olduğunu söyledi. Sarp Sınır Kapısı’nın geçmişte tır kuyruklarıyla gündeme geldiğini anımsatan Bilgin, bu tır kuyruklarının yaşanmaması için Artvin Valiliğiyle iş birliğiyle değişik önemler aldıklarını kaydetti.

Bilgin "arp Sınır Kapısı’na gelen aracın en hızlı bir şekilde yurt dışına çıkışa hazır olması için tüm personelimizi motive ederek mevzuat dahilinde işlemlerin en hızlı şekilde yapılmasını sağladık. Mesai saatlerimin dışındaki zamanımın da büyük bir kısmını Sarp Sınır Kapısında geçiriyorum. Araçların düzenli ve hızlı geçişi için gereken her şeyi yapıyoruz. Gürcü gümrük görevlileriyle sürekli istişare içinde olarak işleyişi hızlandırıyoruz. Araçların seri şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Yer yer gümrük sahasındaki otomobil peronunda da sahadaki daralmayı, yığılmayı önlemek için tırların çıkışını temin ettik. 250 kapasiteli bir yerde 5 Aralık’ta 718 tır geçişiyle rekor kırdık. Biz o gün 800 araç çıkarmayı hedefledik, sistemden kaynaklanan aksaklıktan dolayı bir iki saatlik boşluk oldu. O arada hiçbir işlem yapamadık. Arkadaşlarıma fedakârca çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. İhracatımız hızla artmakta bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

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