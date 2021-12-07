Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: "Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: "Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir"

İHA

Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: "Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir"

Artvin’de bulunan ve Türkiye’nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’nda günlük 718 tır geçişiyle rekor kırıldı.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan 5 Aralık tarihinde ihracat yüklerini götüren 715 geçiş yaparken, 3 tırın boş olmasıyla birlikte toplamda 718 tır yurt dışına çıkış yaptı. Bu sayı Sarp Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor geçiş ise 704 tırla geçişiyle 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti.
Türkiye'de son yıllarda artan ihracatın ardından gümrük kapılarında tır geçiş rekorları kırılmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin Gürcistan’a ve Kafkasya’ya açılan en önemli kapısı olduğunu söyledi. Sarp Sınır Kapısı’nın geçmişte tır kuyruklarıyla gündeme geldiğini anımsatan Bilgin, bu tır kuyruklarının yaşanmaması için Artvin Valiliğiyle iş birliğiyle değişik önemler aldıklarını kaydetti.
Bilgin "arp Sınır Kapısı’na gelen aracın en hızlı bir şekilde yurt dışına çıkışa hazır olması için tüm personelimizi motive ederek mevzuat dahilinde işlemlerin en hızlı şekilde yapılmasını sağladık. Mesai saatlerimin dışındaki zamanımın da büyük bir kısmını Sarp Sınır Kapısında geçiriyorum. Araçların düzenli ve hızlı geçişi için gereken her şeyi yapıyoruz. Gürcü gümrük görevlileriyle sürekli istişare içinde olarak işleyişi hızlandırıyoruz. Araçların seri şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Yer yer gümrük sahasındaki otomobil peronunda da sahadaki daralmayı, yığılmayı önlemek için tırların çıkışını temin ettik. 250 kapasiteli bir yerde 5 Aralık’ta 718 tır geçişiyle rekor kırdık. Biz o gün 800 araç çıkarmayı hedefledik, sistemden kaynaklanan aksaklıktan dolayı bir iki saatlik boşluk oldu. O arada hiçbir işlem yapamadık. Arkadaşlarıma fedakârca çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. İhracatımız hızla artmakta bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (3)
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (3)
Jandarmadan hırsızlara operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan hırsızlara operasyon
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor Eşine ender rastlanan balıkçı barakasının manzarası büyülüyor
YEREL HABERLER Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.