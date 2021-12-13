Artvin'de kafeteryada yangın: 8 yaralı



Arzu ERBAŞ -Emirhan PEHLİVAN/ARTVİN, (DHA) ARTVİN'de bir kafeteryada çıkan yangında 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çayağzı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında bir kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden müşteriler dışarıya kaçışırken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ellerinde yanıklar oluşan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-12-13 00:06:25



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