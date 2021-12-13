88 yaşındaki Artvinli Emine nine usta şoförlere taş çıkartıyor Bastonuyla otomobiline binen 88 yaşındaki Emine Akkaya'yı trafikte görenler şaşkına dönüyor

Artvin’in Arhavi ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi 88 yaşındaki Emine Akkaya 36 yıldır otomobil kullanıyor. Herhangi bir kazaya karışmayan ve trafik cezası bile bulunmayan Akkaya, otomobiliyle köy yolları ve il merkezi arasında rahatlıkla seyahat edebiliyor.

Köyde yaşadığı için ilçeye kendi aracıyla gidip gelen Akkaya’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bastonuyla arabaya binen fakat direksiyon koltuğuna oturunca usta şoför haline gelen Akkaya, aynı zamana oldukça dikkatli bir sürücü. Emniyet kemeri takmadan seyahat etmeyen yaşlı kadın, 36 yıldır kaza yapmamış olmasını kurallara uymasına bağlıyor.

Akkaya, kar kış demeden zorlu köy yollarında rahatlıkla aracıyla seyahat edebiliyor. "36 yıldır otomobil kullanıyorum" diyen Akkaya “Şoförlüğü 50 yaşın üzerinde oğlumun ısrarıyla öğrendim. Almanya’da yaşıyorduk. Memlekete döndüğümden, köyden ilçeye gidip gelmek zor oluyordu. Oğlumun ısrarı sonucu ehliyet alarak otomobil kullanmayı öğendim. İlçeye gidiyorum, köylere gidiyorum. Son yıllarda gece fazla gezmiyorum. Uzaklara pek gitmiyorum. Ama eskiden çok gezerdim şimdi yaşımız var. Şuan ana kadar 4 araba değiştirdim. Arazili arabam bile oldu. Hiç kaza yapmadım, bunun kurallara uymam ve yavaş kullanmama bağlıyorum “ dedi.

Oğlu İbrahim Akkaya ise annesinin çok dikkatli bir sürücü olduğunu belirterek "Biz Almanya’da yaşadığımızdan annem burada ilçeye gidip gelmesi zor oluyor. Yıllar önce ehliyet sınavına girdi kazandı. Şimdide ilerleyen yaşına rağmen otomobil kullanıyor. Annem çok dikkatli sürücüdür. Kurallara uyar. İlk yıllarda pek kadın sürücü olmadığından birçok insan annem araba kullanırken bakardı. Şimdi de yaşından dolayı bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.