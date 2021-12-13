12 kişinin yaralandığı kafe yangını, ses sistemindeki elektrik kontağından çıkmış



Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/ARTVİN (DHA) ARTVİN'de dün akşam bir kafede çıkan ve 12 kişinin yaralandığı yangının, çıkış kapısına yakın yerdeki ses sistemindeki elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. Yaralılardan 2´si taburcu edilirken, 10 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde saat 21.30 sıralarında bir kafede çıkış kapısına yakın yerde yangın çıktı. Alevler bir anda kafeteryayı sararken, dışarı çıkamayan bazı müşteriler içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine kafeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile içeride kalan kişiler kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen, el ve yüzünde hafif yanıklar oluşan 12 kişi kent ve çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 2 kişi taburcu edildi. Yangının, çıkış kapısına yakın yerdeki ses sistemindeki elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Olayda 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile yoğun dumana maruz kaldığından solunum yolları etkilenen 7 yaralımız çevre üniversite hastanelerine, 3 kişinin el ve yüz gibi özellikli bölge yanıkları olduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 2 yaralımız ise müşahedeleri sonucu taburcu edilmişlerdir. Meydana gelen yangınla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-12-13 12:40:17



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