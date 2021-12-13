Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı (2)

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`KEDİYİ FARK ETMEDİM´

Artvin´in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan arasında çamaşır makinesine konulan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan kedinin sahibi Necmiye Akbaba yaşananları anlattı. Evinde 5 kedi daha beslediğini söyleyen Akbaba, "Evde temizlik yaparken kirlileri makineye attım. O esnada kedi yorganın içine girmiş ben de fark etmeden makineye attım. Sonra makinedeki kediyi fark edince hemen durdurdum ama kapağı açamadım. İtfaiye geldi kapağı açarak kediyi çıkardı" dedi.

Emirhan PEHLİVAN/BORÇKA, (Artvin), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Emirhan PEHLİVAN

2021-12-13 17:29:33



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