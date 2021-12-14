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Artvin’de işitme engelli çift dünya evine girdi

İHA

Artvin’de işitme engelli çift dünya evine girdi

Artvin’de dünya evine giren işitme engelli çift, nikah töreninde işaret diliyle "Evet" dedi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 20072008 yılları arası Türkiye serbest güreş şampiyonu olan Adem Arslan kendisi gibi işitme ve konuşma engelli Neslihan Büyük ile düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.
Doğuştan işitme ve konuşma engelli Adem Arslan Bursa’da ikamet eden ve işitme ve konuşma engelli olan Neslihan Büyük’le evlilik karar aldı. Her ikisinin de annesi ve babası hayatta olmayan çiftin bu kararına yakınlarının yanı sıra, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin destek verdi. İlçe Spor salonunda çifte görkemli bir düğün töreni düzenlendi.
Nikah töreni için salona giren çift kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarını işaret dili ile selamladı. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin çiftinin nikahını kıyarken çift işaret dili ömür boyu mutluluk için "evet" dediler.
Halayların çekildiği, horonların oynandığı düğün töreninde davetliler bu anlamlı gecede doyasıya eğlendiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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