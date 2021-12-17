Artvin’de polisten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Hopa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 kilo 126,36 gram esrar, 0.70 gram metamfetamin, 0,68 gram bonzai, 1,95 gram Hint keneviri tohumu ile 3 adet pipe ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.P ile Ö.M çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.