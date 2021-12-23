Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipleri koştu.

Artvin’in Arhavi ilçesinde kar yağışı ile birlikte beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutulmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi, mısır ve buğday alarak aç güvercinler de unutulmadı. Polisler park ve bahçeleri dolaşarak güvercinleri elleriyle beslediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.