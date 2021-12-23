Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan görevliler, 4 saatte kurtarıldı

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Arzu ERBAŞ/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, baz istasyonu bakımına gittikleri Sultan Selim Dağı´nda yollarına çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı´na giden 3 servis görevlisi, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı. Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Özel İdare´den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı. Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2021-12-23 15:28:52



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