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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinden kış manzaraları

İHA

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinden kış manzaraları

Artvin’de, 22 Metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’nin beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi.
Artvin’de yoğun kar yağışının ardından havanın açmasıyla kar manzaraları peş peşe gelmeye başladı. Kentin farklı bölgelerinde yer alan turizm alanları ve doğal güzelliklerinin beyaza bürünmüş hali görenleri kendine hayran bırakıyor.
Artvin’de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılan ve 19 Mayıs 2012’de törenle açılışı yapılan, 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Atatepe’de kardan nasibini aldı. Şehrin hemen üzerine bulunan Genya dağı eteklerinde yer alan Atatepe’de bulunan heykel bu kez beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi. Heykelin yanında bulunan dev Türk bayrağı ve şehrin karlı hali görenleri mest etti.
Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan 22 metre yüksekliğindeki heykelin kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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