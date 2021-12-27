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Artvin'de Gürcistan sınırındaki Camili bölgesinde 4 gün sonra, 6 köyle ulaşım yeniden sağlandı Bin 960 rakımlı Camili bölgesi 4 gün sonra ulaşıma açıldı

İHA

Artvin'de Gürcistan sınırındaki Camili bölgesinde 4 gün sonra, 6 köyle ulaşım yeniden sağlandı Bin 960 rakımlı Camili bölgesi 4 gün sonra ulaşıma açıldı

Artvin'in Gürcistan sınırında yer alan ve kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu bir çok kez kapanan Camili (Macahel) bölgesinde bulunan 6 köyle ulaşım 4 gün sonra sağlandı. Bin 960 rakımlı Camili geçidinde çığ tehlikesi nedeniyle kar temizleme çalışması kontrollü olarak yapılıyor.
Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip olan bin 960 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının sona ermesinin arından çalışmalarına başlayan şirket, 7 kilometresi çığ alanı olan 42 kilometrelik yol ağında bulunan karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Operatör Osman Önder, yaptığı açıklamada ”Bu zor coğrafyada, çığ inme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz yöre insanı olduğumuz için gece gündüz çalışarak ancak 3 güne yolu ulaşıma açtık. Tünel yapılsaydı, bizde bu zorlu çalışmayı yapma zorunda kalmazdık” ifadelerini kullandı.
Camili Düzenli Köyü muhtarı Hasan Aydın ise “22 Aralık gecesinde başlayan ve 3 gün süren yağış Camili köylerinde hayat durma noktasına gelirken bazı köylerimizde hastalarımız oldu. Hastalarımıza ilk müdahale sağlık ocağındaki doktor yaptı. Hastanın geri kalan tedavisi ise yolun açılması beklendi. Nihayet 3 gün süren hummalı çalıma sonucu yolumuz ulaşıma açıldı” ifadelerini kullandı.
Bölgede kar çalışmasının başlaması ve yolun ulaşıma tekrar açılmasıyla, 6 köyde yaşayan vatandaşlar, farklı ihtiyaçlarını gidermek için şehrin yolunu tuttu.

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