Artvin’de kafe yangınında ağır yaralanan genç 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti

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Artvin kafe yangınında yaralanan 25 yaşındaki Tugay Torun tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Artvin'in Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde bir kafede 12 Aralık Pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında içeride bulunan 12 kişi yaralanmıştı. Yangında ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar bulunan Tugay Torun, Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Torun, 15 gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybederken, acı haber Artvin’i ve ailesini derinden üzdü.

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