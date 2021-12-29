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Bisikletleri ile bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar

İHA

Bisikletleri ile bin 300 kilometrelik kayak pistinden aşağı indiler, o anları kayıt altına aldılar

Artvin'in Atabarı Kayak Merkezi, kayak sezonunu açmasıyla birlikte kayak ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezinde bisiklet sporcusu Aykut Subaşı ve Ersin Kaya bisikletleriyle bin 300 metrelik kayak pistinden iniş yaptı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak proje yürüten bisiklet sporcuları, yaptıkları inişleri drone ve aksiyon kamerası ile kayıt altına aldı.
Bisikletlerini kucaklarına alarak telesiyejle kayak merkezinin zirvesine çıkan adrenalin tutkunu sporcular, zirveden aşağı pedal çevirerek, karlı zemine ve soğuk havaya aldırış etmeden ortalama 70 km hızla bin 300 metrelik pistten aşağı indiler.
Ufak kazalar yaşansa da sorunsuz iniş gerçekleştiren genç sporcular Bisiklet sporuna dikkat çekmek için çalışma yürüttüklerini ifade ettiler.
Sporcu Aykut Subaşı yaptığı açıklamada “Biz şuan Artvin’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Artvin’deki bisiklet turizminin ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için Şavşat başta olmak üzere Artvin’in bir çok yerinde bisiklet turları organize etmeye başladık. Kayak sezonunun açılmasıyla beraber burada ki aldığımız görüntülerle hem Artvin’i hem de Artvin’de ki kayak girişimini ve bisiklet turizmini bir araya getirerek ulusal ve uluslararası alanda reklam yapmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız şey bisikleti araç olarak kullanarak insanların bizim videolarımızı Artvin’in videolarını daha fazla paylaşmaya teşvik etmek.
Bisikleti karda sürmek aslında oldukça zor. Toprak zeminde ne kadar tekniğimiz olsa da buzda kaymak oldukça zor fakat biz bir şekilde tecrübeli olduğumuz için yine reflekslerimizle bunu çok rahat sağlayabiliyoruz. Tecrübesi olmayan bir insana önermiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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