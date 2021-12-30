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Artvin’de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor

İHA

Artvin’de yasaklı ırk köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınıyor

Artvin’de yasaklı ırk köpekler arasında gösterilen ‘Dogo melez’, ‘Amerikan staffordshire terrier’, ‘Tiger pitbul’ ırkına ait 3 köpeğe mikroçipleri takılarak kayıt altına alındı.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikle tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınma kararı alındı. Karara göre, tehlike arz eden bu köpek ırkları kısırlaştırılacak, aşıları tamamlanacak. Mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kayıt altına alınacak. Bu kapsamda Artvin’de bulunan, ‘Dogo melez’, ‘Amerikan staffordshire terrier’, ‘Tiger pitbul’ ırkına ait 3 köpek kayıt altına alındı.
Sahipleri tarafından terk edilen bu üç köpeğe, gönüllü hayvan severler sahip çıktı. 70’in üzerinde sokak hayvanın bakımı ve tedavisinin yapıldığı, Yaşam Köy Hayvan Bakımevinde bulunan bu üç köpeğin kimliklendirilmesi için gönüllüler başvurularını yaptı. Daha önceden kısırlaştırılmış olan 3 köpeğe, Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mikroçiplerini takarak kimliklendirme işlemini yaptı. Sırtlarına yerleştirilen mikroçip sayesinde hayvan kayıt altına alınmış oldu.
Artvin’de faaliyetlerde bulunan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (HAYDİKO) Yönetim Kurulu Başkanı Emel Meriç, Artvin’de sokak hayvanlarının sorunlarını çözmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. Sokak köpeklerinin hem kısırlaştırılmasının hem de çiplerin takılmasının zaman alacağını ifade eden Meriç, 14 Ocak tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını talep etti. Meriç "Köpek sayısının artmasıyla ilgili vatandaşlardan çok şikayet var. Ama biz yıllardır, belediyelerce kısırlaştırılmasını sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını taleplerimiz oldu. Bu kontrol altına alınmadığı için giderek sahipsiz hayvan sayısı buda insanlarda rahatsızlık oluşturdu" dedi.

"Gaziantep’te yaşanan olayda Asiye ve iki Pitbull bedel ödedi"
Gaziantep'te yaşanan olayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Meriç "İki Pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye’ye saldırması sonucunda yaralanması çok kötü bir durum oldu. Bu hiç birimizin istediği bir şey değil. Hem Asiye açısından hem geri kalan hayvanlar açısından kötü sonuçlar doğurdu. Asiye’nin yaşadığı olayda birçok kişinin bir çok kurumun ihmali var aslında. Ama burada bedel ödeyen Asiye ve iki Pitbull oldu. Biz yıllardır bu hayvanlar üretilmesin çünkü bu hayvanlar bedel ödüyor dedik. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Kuşkusuz iyi niyetli bir çağrıda bulundu. Güzel bakım evleri yapın, güzel mama fabrikaları kurun gibi. Belediyelerin durumu ortada ve belediyeler bundan açık bir şekilde fırsata çevirdiler. Bu hayvanları yok etmek için bir çok belediye bu hayvanları maalesef yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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