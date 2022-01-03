Artvin’de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. İbrikli köyü mevkide, yamaçtan kopan toprak ve kayalar parçaları BorçkaArtvin karayolunu ulaşıma kapattı.

Artvin’de dün gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Etkili olan yağış Borçka ilçesinde heyelana neden oldu. Borçka Artvin karayolu 2. kilometresi İbrikli köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Karayolunun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları başladı. Öte yandan bölgede bazı noktalarda sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kaya düşmeleri meydana geldiği öğrenildi.

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