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Türkiye’nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor Yusufeli Barajında su tutma işleminin gerçekleşmesi için yoğun mesai devam ediyor

İHA

Türkiye’nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor Yusufeli Barajında su tutma işleminin gerçekleşmesi için yoğun mesai devam ediyor

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.
Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmaları sürüyor. Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanırken, giriş çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları ve mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmaları sürüyor.
Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.
Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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