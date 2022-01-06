Artvin’de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Artvin’de iki katlı köy evinde yangın meydana geldi. Alevlerin yüksekliği evde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. Sebebi henüz belli olmayan yangında iki katlı köy evini aniden alevler sardı. Korku dolu anların yaşandığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de söndürüldü. Dursun ve Mehmet Çelik’e ait olan evde yangın sırasında kimsenin olmaması büyük facianın önüne geçerken, yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.