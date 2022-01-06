Artvin’de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA

Artvin’de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Artvin’de iki katlı köy evinde yangın meydana geldi. Alevlerin yüksekliği evde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. Sebebi henüz belli olmayan yangında iki katlı köy evini aniden alevler sardı. Korku dolu anların yaşandığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de söndürüldü. Dursun ve Mehmet Çelik’e ait olan evde yangın sırasında kimsenin olmaması büyük facianın önüne geçerken, yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de ölüme terk edilen atlar için bir destekte sanatçı Selçuk Balcı’dan geldi Leman Sam’ın Artvin’de 8 Ocak'ta düzenleyeceği konsere Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı da eşlik edecek
YEREL HABERLER Artvin’de ölüme terk edilen atlar için bir destekte ...
Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı
Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu bavulla dönüyorlar Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri eski ticari hareketliliklerini yeniden yaşıyor
YEREL HABERLER Gürcüler boş bavullarla gümrük kapısından geçip, dolu ...
Türkiye’nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor Yusufeli Barajında su tutma işleminin gerçekleşmesi için yoğun mesai devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin dev projesi bütün hızıyla devam ...
Artvin’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı Yusufeli ilçesinde Off-road tutkunları karı eğlenceye dönüştürdü
YEREL HABERLER Artvin’de kar yağışı yeniden etkili olmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.