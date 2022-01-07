Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

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Nusret DURURYusuf ÇINAR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ÇORUM´da, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen´in bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu. Özen´in karaciğer ve 2 böbreği 3 saatlik operasyonla alınarak, nakil için Ankara´ya gönderildi.

Çorum'da 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastanede yoğun bakıma alınan, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nin 2'nci müdürü Kemal Özen'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin, organlarını bağışlama kararı verdiği Özen´in karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara´dan gelen özel ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alındı. Özen´in organları, 3 kişiye nakledilmek üzere Ankara´ya götürüldü.

Öte yandan Kemal Özen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özen´in ikiz kardeşi Kenan Özen, "Büyük bir acı yaşıyoruz ancak kardeşimin organlarının başkasına hayat olması, acımızı hafifletti. Organ bağışıyla yeni hayatların başlamasına vesile olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURURYusuf ÇINAR

2022-01-07 14:12:04



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