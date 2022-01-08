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Su altında kalacak Yusufeli'de yeni yerleşim yerine tarım toprağı taşınıyor

DHA

Su altında kalacak Yusufeli'de yeni yerleşim yerine tarım toprağı taşınıyor


Nusret DURURNurbay USTA/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin, 152 yıllık tarihinde 7´nci kez taşınacağı yeni yerleşim yerinde sona gelindi. 72 yıllık yerleşim yerlerine veda edecek olan ilçede, mezarlar ve meyve ağaçlarının naklinin ardından verimli tarım toprakları da iş makineleriyle yeni yerleşim alanlarına taşınıyor. Toprak nakliyle yeni ilçede tarımsal gelirin artırılması hedefleniyor.
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 100 katlı gökdelene eşdeğerde, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkeziyle 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek.
7'NCİ KEZ TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR
152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda, 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikilecek. Bölgede 100 dönümlük tarımsal alan da yer alacak. Yusufeli ilçe merkezinin, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.
TARIM TOPRAĞI TAŞINIYOR
Kamu binalarının yapımına devam edilen yeni yerleşim alanına, kayıtlı mezarlar ve meyve ağaçlarının nakledilmesinin ardından verimli nebati tarım topraklarının taşınması için de çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde iş makineleriyle başlatılan çalışmayla, mevcut ilçeden alınan tarım toprağı, yeni alana taşındı. Depolanan toprak, yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda, sera yapımı gibi tarımsal desteklemelerde kullanılacak. Toprak nakliyle, yeni ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı´nın da katkılarıyla tarımsal verim ve gelirin de artırılması hedefleniyor.
'TAHSİS EDİLEN ALANA TAŞINIYOR'
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların planlı sürdürüldüğünü belirterek, "6 ekskavatör, 2 dozer ve 11 kamyonla yapılan toplu makineli çalışmayla su altında kalacak olan tarım arazilerinden alınan nebati toprak da yeni yerleşim alanımıza taşınıyor. Nakledilen toprak, yeni yerleşim yerinde depolanmaktadır. Depolanan bu nebati toprak, yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda, sera yapımı gibi tarımsal desteklemelere ilişkin çalışmalarda kullanılacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR-Nurbay USTA
2022-01-08 10:47:07

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