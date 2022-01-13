Huzur evi sakinlerinin saç ve el bakımlarını yaptılar

Artvin’de faaliyet gösteren Arhavi’nin Sesi Derneği, huzur evi sakinlerini ziyaret ederek saç ve el bakım hizmetinde bulundular.
Artvin’in Arhavi ilçesinde hizmet veren Arhavi’nin Sesi Derneği, Rize’nin Fındıklı ilçesinde bulunan Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Yaşlılarla sohbet eden ve saç tıraşı ve el bakımı gibi kişisel bakımlarını yaptılar. Yaşlılar memnuniyetlerin dile getirerek ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.