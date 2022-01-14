Köye giderken gece önüne çıkan domuz sürünü görüntüledi

Artvin’de köy yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Artvin’in Şavşat İlçesine yaşayan Dursun Çelik aracıyla birlikte Erikli Köyüne doğru ilerlediği sırada gece önüne domuz sürüsü çıktı. Ailesinin de araç içinde olduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürüler halinde gezen domuzlar, köy yolunda ilerlerken karşılarına çıkan araçtan korkarak uzaklaşıyorlar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.