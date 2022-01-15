Artvin’de heyelan Heyelan nedeniyle 17 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolu ulaşıma kapandı

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Artvin’in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar 17 köyün ulaşımını sağladığı grup yolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin önemli turizm bölgelerinden Çifteköprü yolu üzerinde Arılı Köyü yolu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düşerek trafiği ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle 17 köyün ulaşımının sağlandığı yol ulaşıma kapanırken, ekipler çalışmalarına başladı.

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