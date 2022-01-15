Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda trafiğe kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, BorçkaHopa karayolunu trafiğe kapattı. Bazı araçlar yoldan çıkarken, ufak çaplı kazalar yaşandı.
Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle BorçkaHopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımcı oldu.
Ufak çaplı kazalar yaşanırken, yolda kalan araçlara karayolu ekipleri tarafından çekilerek ilerlemesi sağlandı. Bölgede kar temizleme çalışması sonrası karayolunun yeninden trafiğe açılması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.