Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi´nde saat 14.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada telesiyej durunca, 1´i çocuk, 6 kişi havada mahsur kaldı. Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, kontrollü şekilde tahliye edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2022-01-15 23:10:06



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