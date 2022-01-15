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Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

DHA

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı


Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi´nde saat 14.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada telesiyej durunca, 1´i çocuk, 6 kişi havada mahsur kaldı. Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, kontrollü şekilde tahliye edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ
2022-01-15 23:10:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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