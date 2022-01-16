Artvin’de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile Kahta 2 Spor arasında oynanacak 18. hafta karşılaşması ertelendi. Saat 13.00'te Hopa ilçe Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.