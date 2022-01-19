Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, Artvin-Ardahan yolu ulaşıma kapandı

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Etkili olan kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle ArtvinArdahan karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar yağışı devam ederken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ArtvinArdahan karayolu Varyant mevkiinde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Çift şerit olan karayolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan tırlar iş makinelerinin yardımıyla çekilmeye çalışılırken, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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