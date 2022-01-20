Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

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Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, Sarp Sınır Kapısı´nda şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.K.´nin kullandığı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında x-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın kapı döşemeleri, koltuk kısmı, bagaj ve stepne boşluğuna kutular içinde gizlenen toplam 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Sürücü G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2022-01-20 12:27:30



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