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Artvin’de kar tatili bir gün daha uzadı Artvin’de öğrenciler karne tatiline bir hafta erken girdi

İHA

Artvin’de kar tatili bir gün daha uzadı Artvin’de öğrenciler karne tatiline bir hafta erken girdi

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.
Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim” ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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