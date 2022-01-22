Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena



Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in, Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 72 senelik son alana veda edecek ilçe halkının isteğiyle yeni yerleyim yerinde boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımına da başlandı. Mesire alanında amfitiyatro halinde oluşturulacak arenada, boğa ve karakucak güreşleri gerçekleştirilecek.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı. Su tutmaya başlayan barajın projesi ise ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle 4 köyde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri, 9 bin 430 dönüm tarım arazisi ve boğa güreşlerinin yapıldığı arena, sular altında kalacak.

'GELENEKSEL FESTİVALLER YAPILACAK'

1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezi, 12 kilometre uzaklıktaki Yansıtıcılar mevkisinde yeni yerleşim alanına taşınacak. Altyapı çalışmalarında sona gelinen, 1638 konut inşaatının sürdüğü yeni yerleşim alanında, halkın isteğiyle boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımı çalışması da başlatıldı. Planlanan mesire alanında amfitiyatro şeklinde oluşturulacak arenada boğa güreşleri ve karakucak güreşleri yapılabilecek. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçenin yeni yerine taşınma sürecinin devam ettiğini, uygun konut ve kamu binaları inşaatının sürdüğünü söyleyerek, "Diğer taraftan da sosyal tesislerimiz yapılmaya devam ediyor. Bir mesire alanı da inşa ediliyor. Bu alanın içerisinde bizim geleneksel festivallerimizi yapabileceğimiz alanı içerisinde barındırıyor. Burası amfitiyatro alanı olacak. Karakucak güreşleri ve boğa güreşlerinin içinde sergileneceği bir alan oluşturuluyor. İnsanların kullanabileceği geniş piknik alanları kır kahvehaneleri ve lokantalarıyla muhteşem konsept olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2022-01-22 10:19:43



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