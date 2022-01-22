O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak’ın şampiyonluğu memleketi Artvin’de horonlarla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak’ın şampiyonluğu memleketi Artvin’de horonlarla kutlandı

İHA

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak’ın şampiyonluğu memleketi Artvin’de horonlarla kutlandı

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunda yayınlanan O Ses Türkiye müzik yarışmasında Hasan Koçak’ın şampiyonluğu, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde horonlarla kutlandı.
O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak’ın şampiyonluğunu kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
YEREL HABERLER Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine ...
Artvin’de “Kış Nefesi“ adlı ekoturizm tanıtım etkinliği yapıldı Kış ayının gelmesiyle doğa severler ve foto tutkunları Artvin’e akın etti
YEREL HABERLER Artvin’de “Kış Nefesi“ adlı ekoturizm tanıtım ...
Artvin’de kar tatili bir gün daha uzadı Artvin’de öğrenciler karne tatiline bir hafta erken girdi
YEREL HABERLER Artvin’de kar tatili bir gün daha uzadı Artvin’de ...
Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin su kaplumbağası ele ...
Sarp Sınır Kapısında bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında bir araçta 5 bin su kaplumbağası ...
Artvin’de elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının yoğun kar mesaisi Kışın gizli kahramanları elektrik arıza ekipleri Artvin’de kar yağışından kaynaklı 233 elektrik kesintisi meydana geldi
YEREL HABERLER Artvin’de elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.