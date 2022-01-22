O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak’ın şampiyonluğu memleketi Artvin’de horonlarla kutlandı

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunda yayınlanan O Ses Türkiye müzik yarışmasında Hasan Koçak’ın şampiyonluğu, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde horonlarla kutlandı.

O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak’ın şampiyonluğunu kutladı.

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