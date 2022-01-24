Artvin'de Camili bölgesindeki hasta ve öğretmenler kar esaretinden kurtarıldı

Artvin'in Gürcistan sınırında yer alan ve kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu bir çok kez kapanan Camili (Macahel) bölgesinde bulunan 6 köyle ulaşım günlerdir sağlanamazken, bölgedeki hasta ve öğretmenler paletli araçlarla kurtarılarak Borçka ilçe merkezine getirildi.

Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip olan bin 960 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve yaklaşık 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını geçtiğimiz yıllarda özelleştirmişti. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler özelleştirme kapsamında yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor.

Günlerdir Macahel bölgesinde yolun açılmasını bekleyen öğretmenler, Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat’a ulaşırken, kaymakamın devreye girmesi ile kar üstu paletli araçla öğretmenlerin alınması için çalışma başlatıldı. Zorlu yolculuk sonrası bölgeden çıkartılan öğretmen ve yöredeki hastalar Kaymakam Bulat’a ve operatör Osman Önder’e

teşekkür ettiler.

Operatör, Osman Önder yaptığı açıklamada "Bu zor coğrafyada, çığ inme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz yöre insanı olduğumuz için gece gündüz çalışarak ancak ağır geçen kış mevsimi araç gereçlerimizde yeterli olmuyor, günlerdir gece gündüz yollardayız. Çığ indiği alanda 15 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yolu açamayınca paletli aracımızı devreye soktuk ve hasta ve öğretmenlerimizi ancak kurtardık" ifadelerini kullandı.

Camili İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenler de kar ustu paletli araçla 12 saat süren zorlu yolculuk sonrası ilçeye ulaştırıldı.

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