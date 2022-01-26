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Karlı yolları aşıp, hayvanlar için doğaya yem bıraktılar

DHA

Karlı yolları aşıp, hayvanlar için doğaya yem bıraktılar


Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de yaşayan bir grup genç, doğal yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yüksekliği 1 metreye ulaşan karda, orman ve dağlara yem bıraktı.
Yusufeli ilçesi Boyalı köyünde yaşayanlar, bölgeyi etkileyen kar yağışı nedeniyle karla kaplı dağ ve ormanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Tedarik ettikleri yem ve saman balyalarını sırtlanarak yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karda yürüyen grup, ulaştıkları 1800 rakımlı Kurt Dağı´na bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile köy muhtarı Muzaffer Tunç da gruba eşlik etti. Muhtar Tunç, çalışmayla ilgili, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Arkadaşlarımız ve köyümüzdeki gençlerle beyaz örtüyle kaplanan bu doğada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanları unutmadık. Onlara yem bıraktık. Ekiplere ve gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-01-26 10:43:33

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