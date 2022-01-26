Heyelan anı kameralara yansımıştı, 4 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan 4 köyü yolunu ulaşıma kapatmıştı. Heyelanın ardından ekipler çalışmalarına başladı.

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Arkaköy köy yolu 2. kilometresinde 26 Ocak Pazar günü meydana gelen heyelan anı saniye saniye kameralara yansımıştı. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları 4 köy yolunu ulaşıma kapanmıştı. Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkaköy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için bir dizi inceleme yapıldı ancak,tehlike arz ettiği gerekçesiyle çalışmalar gecikince, Arkaköy muhtarı ve beraberindeki köy sakinleri duruma tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğe neden olan, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar başlatıldı.

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