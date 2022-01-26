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Sular altında kalacak Yusufeli'nde dağ eteklerine 2 katlı evler

DHA

Sular altında kalacak Yusufeli'nde dağ eteklerine 2 katlı evler


Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´deki Çoruh Nehri üzerinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın ilçe merkezi ve köyleri sular altında bırakacak olması nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli'nin yeni yerleşim yerindeki çalışmalarda sona gelindi. Dağların eteğinde oluşturulan araziler üzerine kurulan 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler inşa edildi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yusufeli'de modern köyler inşa ediyoruz" dedi. 
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı. Su tutmaya başlayan 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkezi ile köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde taşınma için geri sayım başladı.
KURULAN 7 KÖYE 2 KATLI EVLER
Yusufeli´nin yeni yerleşim yerinde ilçe merkezinin yanı sıra dağların eteğinde oluşturulan araziler üzerine kurulan 7 farklı köyde de yöresel mimaride, 2´şer katlı modern evler inşa edildi. Taşınacak 7 köy için oluşturulan farklı bölgelerde 520 köy evi inşası sürüyor. İlçenin yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmaları bitirilirken, bina inşaatları da büyük oranda tamamlandı. Bölge halkının, su altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlandığı ilçede; yeni iş ve yaşam alanlarına taşınma işlemi hazırlıkları başlayacak. Noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun çekilen kurayla belirlendiği hak sahipleri, yerleşim yerlerine taşınmak için gün sayıyor.
`MODERN KÖYLER İNŞA EDİYORUZ´
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yeni Yusufeli´nde kurulan köylerdeki çalışmalarda gelinen son duruma ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü aktaran Kaya, beğeni toplayan yeni köylere ait fotoğrafları "Yusufeli'de modern köyler inşa ediyoruz. Yusufeli Barajının göl sahasında kalacak olan 7 adet köy için 'Yeni Yerleşim Yerleri' inşa edilmektedir. Bu kapsamda 'Çevreli Köyü Yeni Yerleşim Yerleşkesinde' altyapı çalışmaları tamamlanmış olup üstyapı çalışmaları devam etmektedir" notuyla yayımladı.  DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-01-26 15:03:29

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